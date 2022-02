Esenzione da vaccino come Green Pass: addio cartaceo, tutte le novità e le date (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La novità è arrivata. Ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2022 le certificazioni di Esenzione dalla vaccinazione anti COVID19 sono emesse, dal 7 febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene... Leggi su europa.today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Laè arrivata. Ai sensi del DPCM del 4 febbraio 2022 le certificazioni didalla vaccinazione anti COVID19 sono emesse, dal 7 febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene...

Advertising

PalermoToday : Esenzione da vaccino come Green Pass: addio cartaceo, tutte le novità e le date - Te_Ti_2020 : @GiovaQuez L'Esenzione resta esclusivamente per chi ha avuto affetti avversi dopo somministrazione Vaccino o è sta… - Stefyndq : RT @spoilair1: ???? Ratiba, 40 anni, con diverse patologie. Niente esenzione, anzi le consigliano per questo il #vaccino. Entra in coma, trom… - FarAwaySpotter : RT @GianScudieri: Nella #NordicCombined dovevano essere 4 gli azzurri presenti, ma manca Samuel Costa. L’inverno 21/22 per lui è stato qu… - Malvasya : RT @spoilair1: ???? Ratiba, 40 anni, con diverse patologie. Niente esenzione, anzi le consigliano per questo il #vaccino. Entra in coma, trom… -