Eric Gobetti | addio al monologo giustificazionista sulle Foibe | a Verona ci sarà il contraddittorio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022), 9 feb — Il 10 febbraionon potrà tenere il suoriduzionistadi fronte a una platea di studenti delle superiori veronesi: potrà sproloquiare (lui è quello di «Basovizza non è una foiba: è un pozzo minerario», e «i massacri titini non furono pulizia etnica né genocidio, ma una sorta di resa dei conti come avvenne contemporaneamente in tutta l’Europa liberata») ma nonpiù l’unico ospite. Il suo intervento si svolgerà alla presenza di unformato da un parterre di tre invitati che smonteranno le tesi da lui propagandate: l’assessore alla Cultura e Politiche giovanili Francesca Briani, già presidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia di, lo storico e docente ...

aniramiznat : RT @carlogreppi: Solito, nauseante, copione. L’estrema destra e la destra neofascista diffamano, intralciano, censurano. A pagarla è ancor… - abae1997 : RT @IlPrimatoN: Un parterre di tre invitati smonterà le teorie fantasiose del giustificazionista numero uno delle Foibe - agilex2 : RT @carlogreppi: Solito, nauseante, copione. L’estrema destra e la destra neofascista diffamano, intralciano, censurano. A pagarla è ancor… - Bgbarby0 : RT @IlPrimatoN: Un parterre di tre invitati smonterà le teorie fantasiose del giustificazionista numero uno delle Foibe - GiulianAlfredo : Un parterre di tre invitati smonterà le teorie fantasiose del giustificazionista numero uno delle Foibe -

Ultime Notizie dalla rete : Eric Gobetti

Il Primato Nazionale

Stefano Quarena capogruppo del centrodestra attacca la Giunta - attraverso un'interpellanza - e chiede che sia annullata la serata di commemorazione con lo storico, senza contradditorio, ...Non più una conferenza, ma un contraddittorio. È non più soltanto un ospite ", lo storico bollato come "negazionista" da chi porta avanti la memoria delle stragi nelle foibe e del dramma dell'esodo dal confine orientale " ma un parterre di invitati: l'assessore ...È scontro tra maggioranza e opposizione sul Giorno del ricordo, previsto per domani in Sala Togni a Gussago alle 20.45 e dedicato alle vittime dei massacri delle foibe e all’esodo giuliano dalmata. St ...Anche perché, tra gli invitati, spicca il nome di Eric Gobetti, autore di “E allora le foibe?”. Nel libro c’è una frase che proprio non riesce ad andar giù a Lega e Fratelli d’Italia.