Eric Adams, vegano goloso di pesce: tegola sul sindaco di New York per il Fishgate (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mangiare vegano in un ristorante italiano all’estero, magari a New York, non appare come una possibilità molto concreta. La cosa non deve essere sfuggita a Eric Adams, il neo sindaco della Grande Mela, il quale si è recato in questi giorni all’Osteria La Baia, a Midtown, per farsi apparecchiare un menù a base di pesce con i controfiocchi. Adams, il vegano presunto Peccato che Adams si sia più volte vantato di essere vegano, dunque di non toccare con un dito né carne né pesce. Ma soprattutto peccato, dal punto di vista del primo cittadino di New York, che i paparazzi lo abbiamo immortalato mentre all’Osteria La Baia addentava bocconi che di vegano non avevano ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mangiarein un ristorante italiano all’estero, magari a New, non appare come una possibilità molto concreta. La cosa non deve essere sfuggita a, il neodella Grande Mela, il quale si è recato in questi giorni all’Osteria La Baia, a Midtown, per farsi apparecchiare un menù a base dicon i controfiocchi., ilpresunto Peccato chesi sia più volte vantato di essere, dunque di non toccare con un dito né carne né. Ma soprattutto peccato, dal punto di vista del primo cittadino di New, che i paparazzi lo abbiamo immortalato mentre all’Osteria La Baia addentava bocconi che dinon avevano ...

