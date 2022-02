Ergastolo ostativo, si attende risposta del ministero alle richieste dei partiti: la votazione della nuova legge slitta alla prossima settimana (Di mercoledì 9 febbraio 2022) slitta alla prossima settimana la votazione degli emendamenti alla riforma dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. La norma è quella dell’Ergastolo ostativo, che vieta di concedere la libertà condizionale ai detenuti condannati all’Ergastolo per reati di tipo mafioso o terrorismo che non abbiano collaborato con la magistratura. La riforma di quella norma deve essere approvata entro i prossimi tre mesi. Nell’aprile 2021, infatti, la Consulta ha bocciato il divieto di liberazione condizionale dei detenuti per reati di tipo mafioso, dando al Parlamento un anno di tempo per riscrivere la norma. Quel termine scade il 10 maggio prossimo. La commissione Giustizia della Camera ha adottato un testo base di riforma, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022)ladegli emendamentiriforma dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. La norma è quella dell’, che vieta di concedere la libertà condizionale ai detenuti condannati all’per reati di tipo mafioso o terrorismo che non abbiano collaborato con la magistratura. La riforma di quella norma deve essere approvata entro i prossimi tre mesi. Nell’aprile 2021, infatti, la Consulta ha bocciato il divieto di liberazione condizionale dei detenuti per reati di tipo mafioso, dando al Parlamento un anno di tempo per riscrivere la norma. Quel termine scade il 10 maggio prossimo. La commissione GiustiziaCamera ha adottato un testo base di riforma, ...

