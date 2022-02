Energia, in arrivo il nuovo decreto da 5-7 miliardi (Di giovedì 10 febbraio 2022) In visita a Genova, parlando a braccio, il premier pronuncia le parole che l’intera maggioranza aspetta di ascoltare e invoca da settimane: «Il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l’aumento dei prezzi dell’Energia elettrica. Il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni». Non è solo l’annuncio del sostegno, decisione già nota, a scatenare l’applauso di tutti i partiti di maggioranza e anche un po’ quelli di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 10 febbraio 2022) In visita a Genova, parlando a braccio, il premier pronuncia le parole che l’intera maggioranza aspetta di ascoltare e invoca da settimane: «Il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l’aumento dei prezzi dell’elettrica. Il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni». Non è solo l’annuncio del sostegno, decisione già nota, a scatenare l’applauso di tutti i partiti di maggioranza e anche un po’ quelli di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

