Enel inserisce 5 500 giovani nel mondo del lavoro

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma. Implementare un processo formativo diffuso su tutto il territorio nazionale e creare un bacino di professionisti a disposizione della rete di imprese fornitrici di. Sono gli obiettivi di “Energie per Crescere”, il programma avviato ufficialmente in questi giorni da, in collaborazione con l’ente di formazione Elis, per inserire neldelcirca 5.500entro i prossimi due anni. “La transizione energetica – commenta Nicola Lanzetta, DirettoreItalia – può generare opportunità di crescita per il Paese, ed è fondamentale coinvolgere le nuove generazioni. Insieme a un partner d’eccellenza come Elis vogliamo favorire l’incontro tra la formazione e ildel, attraverso programmi specifici costruiti sulle ...