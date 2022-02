Emma e la polemica sul body shaming | Davide Maggio attacca | ' Vergognati' Ecco cos' è successo tra

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) LasulcontroMarrone non si placa. Il giornalista, dopo la dichiarazione in un video 'Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete' rivolta ...

Ultime Notizie dalla rete : Emma polemica

E' polemica tra la cantante e il critico televisivo Davide ...«Buongiorno a tutti dal Medioevo, il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso»: reduce da Sanremo, Emma Marrone ha preso una dura posizione sul body shaming. Davide Maggio aveva criticato il look sfoggiato da Emma Marrone al Festival di Sanremo 2022: "Se hai una gamba importante eviti di mettere le ..."