Elodie | un nuovo ‘crazy love’ | beccati in strada a baciarsi – FOTO

Leggi su inews24

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Unper la cantante romanache è stata paparazzata incon un la sua nuova fiammasi è lasciata il passato alle spalle e si è rimessa pubblicamente in gioco con un: i due sono stati paparazzati in giro per le vie di Milano. L'articolo proviene da Inews24.it.