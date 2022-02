Elodie, ritorno di fiamma con Davide Rossi: la foto del bacio non lascia dubbi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Elodie dopo la fine della storia con il rapper Marracash pare non essere più single. La cantante solo poche settimane fa in un'intervista rilasciata al settimana Grazia diceva di voler restare da sola per un po'. «Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola» - le sue parole. E invece le ultime uscite pubbliche insieme a Davide Rossi lasciano intuire ben altro. Non è la prima volta che Elodie viene beccata insieme al manager di Armani ma questa volta, come documentato dalle immagini del settimanale Chi, tra i due è scattato anche un bacio che non lascia spazio ai dubbi. Elodie e Davide si coccolano, abbracciano e baciano fuori da un ristorante di Milano senza nascondersi. Lo scorso anno la fine ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 9 febbraio 2022)dopo la fine della storia con il rapper Marracash pare non essere più single. La cantante solo poche settimane fa in un'intervista rita al settimana Grazia diceva di voler restare da sola per un po'. «Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola» - le sue parole. E invece le ultime uscite pubbliche insieme ano intuire ben altro. Non è la prima volta cheviene beccata insieme al manager di Armani ma questa volta, come documentato dalle immagini del settimanale Chi, tra i due è scattato anche unche nonspazio aisi coccolano, abbracciano e baciano fuori da un ristorante di Milano senza nascondersi. Lo scorso anno la fine ...

