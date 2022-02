Eleonora Daniele, ringraziamento pubblico a Sangiovanni: i fan commossi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Eleonora Daniele ha voluto fare un ringraziamento pubblico al giovane cantante Sangiovanni reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022. La conduttrice ha stupito i telespettatori con un messaggio molto intenso verso Sangiovanni dopo aver visto la sua esibizione a Sanremo. Eleonora Daniele-AltranotiziaEleonora Daniele si è messa a nudo ed ha esternato un profondo pensiero dopo l’esibizione dell’ex allievo di Amici. Ha espresso felicità e gratitudine verso chi, come lui, si mostra per quello che è senza paure di giudizi. Il giovane ha toccato nel profondo la donna. A cosa si riferisce esattamente la conduttrice? Eleonora Daniele e il messaggio ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022)ha voluto fare unal giovane cantantereduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2022. La conduttrice ha stupito i telespettatori con un messaggio molto intenso versodopo aver visto la sua esibizione a Sanremo.-Altranotiziasi è messa a nudo ed ha esternato un profondo pensiero dopo l’esibizione dell’ex allievo di Amici. Ha espresso felicità e gratitudine verso chi, come lui, si mostra per quello che è senza paure di giudizi. Il giovane ha toccato nel profondo la donna. A cosa si riferisce esattamente la conduttrice?e il messaggio ...

marymerish88 : RT @reese_86: Eleonora Daniele alle Vibrazioni: 'Come vi siete preparati a cantare Uomini Soli nella serata cover? Eh, non è un brano facil… - GabyTac1994 : RT @reese_86: Eleonora Daniele alle Vibrazioni: 'Come vi siete preparati a cantare Uomini Soli nella serata cover? Eh, non è un brano facil… - diphylleiagrai : RT @reese_86: Eleonora Daniele alle Vibrazioni: 'Come vi siete preparati a cantare Uomini Soli nella serata cover? Eh, non è un brano facil… - thedoctordonnna : RT @reese_86: Eleonora Daniele alle Vibrazioni: 'Come vi siete preparati a cantare Uomini Soli nella serata cover? Eh, non è un brano facil… - enn_0000 : RT @ilavch: ascoltate attentamente queste parole e la storia di questo ragazzo che eleonora daniele ha ricordato dopo aver ascoltato le par… -