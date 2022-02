Ecomafie | la mia storia insegna | per funzionare | l’azienda pubblica deve essere una casa di vetro

Advertising

Frankf1842 : RT @ilfattoblog: #ECOMAFIE I dati numerici sono allarmanti, ma non sempre rendono bene l’idea ad un cittadino di cosa sia il danno ambient… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #ECOMAFIE I dati numerici sono allarmanti, ma non sempre rendono bene l’idea ad un cittadino di cosa sia il danno ambient… - ilfattoblog : #ECOMAFIE I dati numerici sono allarmanti, ma non sempre rendono bene l’idea ad un cittadino di cosa sia il danno… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecomafie mia

Il Fatto Quotidiano

... ma purtroppo, anche a causa delle pressioni delle, mancano investimenti seri per la ... Lasperanza, che credo sia quella di tutti i cittadini che in questa terra credono e investono, è che ......, si è difeso spiegando di non vedere nulla di anomalo in un'esercitazione in sicurezza. 'Da un anno a questa parte ho ottenuto il porto d'armi - dichiara al Corriere della Sera - laè ...Dal Fondo sviluppo e coesione, strumento finanziario afferente ai fondi europei, sono stati stanziati 250 milioni di euro per bonificare il sito della ex discarica di Malagrotta a Roma. La sua chiusur ...ROMA - "Lo stanziamento di 250 milioni per bonificare Malagrotta è finalmente un passo concreto per salvaguardare cittadini, ambiente e salute. Stiamo parland ...