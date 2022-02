Ecco come il cardinale Ratzinger portò il tema degli abusi all’attenzione della Chiesa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Era un incontro segreto. Il 24 ottobre 1999, i vertici del Vaticano si sono riuniti presso la congregazione per il Clero in piazza Pio XII a Roma. Tutti i cardinali prefetti delle congregazioni interessate insieme agli arcivescovi segretari, una quindicina di persone. Dovevo tenere una relazione sulla pedofilia. Un giovane teologo morale ha parlato prima di me, e la sua meticolosa presentazione riguardava la necessità di impedire soprattutto ai vescovi americani di liquidare in men che non si dica la questione dei preti sospettati di abusi. Il cardinale Castrillón Hoyos, prefetto della congregazione per il Clero, aveva dato il tono quando ha letto una lettera di un vescovo americano a un prete: “Lei è sospettato di abusi, deve lasciare immediatamente la sua abitazione, il mese prossimo non riceverà più lo stipendio… ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Era un incontro segreto. Il 24 ottobre 1999, i vertici del Vaticano si sono riuniti presso la congregazione per il Clero in piazza Pio XII a Roma. Tutti i cardinali prefetti delle congregazioni interessate insieme agli arcivescovi segretari, una quindicina di persone. Dovevo tenere una relazione sulla pedofilia. Un giovane teologo morale ha parlato prima di me, e la sua meticolosa presentazione riguardava la necessità di impedire soprattutto ai vescovi americani di liquidare in men che non si dica la questione dei preti sospettati di. IlCastrillón Hoyos, prefettocongregazione per il Clero, aveva dato il tono quando ha letto una lettera di un vescovo americano a un prete: “Lei è sospettato di, deve lasciare immediatamente la sua abitazione, il mese prossimo non riceverà più lo stipendio… ...

