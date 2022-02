È ufficiale: Iliad ha presentato un’offerta per acquisire Vodafone Italia, ecco le cifre (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, e dopo che l'A.D. di Iliad Italia aveva seccamente smentito l'interesse della compagnia per Vodafone, arriva la prima ammissione ufficiale: il gruppo francese ha espresso la propria volontà di acquistare Vodafone Italia, puntando così a diventare il primo operatore Italiano. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, e dopo che l'A.D. diaveva seccamente smentito l'interesse della compagnia per, arriva la prima ammissione: il gruppo francese ha espresso la propria volontà di acquistare, puntando così a diventare il primo operatoreno. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

