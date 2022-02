Drusilla Foer, la rivelazione del Festival di Sanremo si mostra al naturale: “Ecco come sono da uomo”. Le foto esclusive (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutte le foto a fine articolo! La rivelazione di questo Sanremo è stata Drusilla Foer. Certo le canzoni e i cantanti hanno trionfato con le loro canzoni, ma la nobildonna fiorentina è stata come una boccata d'aria fresca. Profonda, ironica (e autoironica), divertente. Tutti parlano di lei, tutti la desiderano e i suoi spettacoli a Roma, Firenze e Milano sono sold out. Dopo il Festival Gianluca Gori è sulla bocca di tutti, alcuni non hanno ancora ben capito la dualità dell'attore fiorentino e questo aumenta il fascino del personaggio. "L'altra faccia di Drusilla Foer" questo il titolo scelto dal settimanale Chi per parlare dell'eleganzissima performer. I paparazzi lo hanno immortalato mentre passeggiava con alcuni ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tutte lea fine articolo! Ladi questoè stata. Certo le canzoni e i cantanti hanno trionfato con le loro canzoni, ma la nobildonna fiorentina è statauna boccata d'aria fresca. Profonda, ironica (e autoironica), divertente. Tutti parlano di lei, tutti la desiderano e i suoi spettacoli a Roma, Firenze e Milanosold out. Dopo ilGianluca Gori è sulla bocca di tutti, alcuni non hanno ancora ben capito la dualità dell'attore fiorentino e questo aumenta il fascino del personaggio. "L'altra faccia di" questo il titolo scelto dal settimanale Chi per parlare dell'eleganzissima performer. I paparazzi lo hanno immortalato mentre passeggiava con alcuni ...

RaiRadio2 : “@michele_bravi mi ha emozionata. Siamo molto legati, mi sono sentita come la zia che si commuove quando il nipote… - stanzaselvaggia : Iva Zanicchi: 'Quanto sei alta!' Drusilla Foer: 'Più di te!”. Iva Zanicchi : “Hai anche altre cose più di me!”. Dru… - VanityFairIt : La commozione di @Drusilla_Foer per le parole di @michele_bravi vale il canone Rai ?? #Sanremo2022 #SanremoConVanity - Maury55732566 : “L'ascolto è il più grande atto rivoluzionario, confrontiamoci con gentilezza, accogliamo il dubbio, anche solo per… - Mariacri1967 : RT @buffy_29: “L'ascolto è il più grande atto rivoluzionario, confrontiamoci con gentilezza, accogliamo il dubbio, anche solo per essere ce… -