Droga nascosta nel forno: arrestato pusher 27enne (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Personale della Squadra Mobile – Sezione Criminalità Diffusa ha tratto in arresto D.M.F., di anni 27, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, perché colto in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in violazione dell'art. 73 del D.P.R. 309/90. In particolare, il personale operante recatisi presso il domicilio dell'arrestato per la notifica di atti giudiziari, ha percepito, all'interno della abitazione, un forte odore tipico di sostanze stupefacenti quali Marijuana ed Hashish, ed in considerazione dello status giuridico del D.M.F., già agli arresti domiciliari per reati specifici, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha avuto esito positivo in relazione al rinvenimento di 2 buste contenenti marijuana occultate nel ...

