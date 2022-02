DRIVE MY CAR candidato a 4 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo il Golden Globe, e più di 40 premi, continua la corsa del capolavoro di Hamaguchi (attualmente nei cinema italiani).DRIVE My Car è candidato a quattro premi Oscar: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e miglior film straniero! Dopo il Golden Globe, e più di 40 premi ricevuti in tutto il mondo (dal Festival di Cannes alla National Society of film Critics di New York), prosegue davvero a pieno ritmo la marcia trionfale del capolavoro di Hamaguchi. Distribuito in Italia dalla Tucker film, e attualmente nei cinema, DRIVE My Car racconta ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo il Golden Globe, e più di 40, continua la corsa del capolavoro di Hamaguchi (attualmente nei cinema italiani).My Car èa quattroregia,sceneggiatura non originale estraniero! Dopo il Golden Globe, e più di 40ricevuti in tutto il mondo (dal Festival di Cannes alla National Society ofCritics di New York), prosegue davvero a pieno ritmo la marcia trionfale del capolavoro di Hamaguchi. Distribuito in Italia dalla Tucker, e attualmente nei cinema,My Car racconta ...

