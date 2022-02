Dove vedere lo slalom gigante maschile delle Olimpiadi invernali 2022

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio si disputerà lo. Tra i protagonisti più attesi c’è anche il nostro Luca De Aliprandini, reduce da uno stop forzato di tre settimane in seguito all’infortunio rimediato durante ildi Adelboden in Coppa del Mondo. L’azzurro si augura di recuperare la forma migliore per poter essere tra gli atleti che punteranno a una medaglia. Fin qui lo sciatore originario di Cles (provincia di Trento) ha confermato di essere tra i migliori del lotto. Se si esclude il fuoriclasse elvetico Marco Odermatt, dominatore assoluto della stagione, l’azzurro se l’è sempre giocata con gli atleti di maggiore livello, tra cui l’austriaco Manuel Feller, il norvegese Henrik Kristoffersen e il ...

