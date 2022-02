Dopo la Meloni pure Salvini: “Non ho vaccinato mia figlia”. Sui social impazza la polemica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb – “Non ho vaccinato mia figlia“: così, Dopo Giorgia Meloni, anche Matteo Salvini afferma di non aver sottoposto la figlia di 9 anni al vaccino anti Covid (che è, lo ricordiamo, facoltativo). “No”. Risponde così il leader della Lega, ai microfoni di The Breakfast club su Radio Capital, alla domanda se sua figlia sia vaccinata contro il Covid. “Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri – chiarisce Salvini – non sono certo di dibattito politico“. Dopo la Meloni, pure Salvini: “Non ho vaccinato mia figlia” Nel bel mezzo della polemica per le parole della leader di FdI – “Non vaccino mia figlia, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb – “Non homia“: così,Giorgia, anche Matteoafferma di non aver sottoposto ladi 9 anni al vaccino anti Covid (che è, lo ricordiamo, facoltativo). “No”. Risponde così il leader della Lega, ai microfoni di The Breakfast club su Radio Capital, alla domanda se suasia vaccinata contro il Covid. “Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri – chiarisce– non sono certo di dibattito politico“.la: “Non homia” Nel bel mezzo dellaper le parole della leader di FdI – “Non vaccino mia, ...

LaStampa : Tensioni a destra, dopo Meloni neanche Salvini vaccina la figlia di 9 anni - chicco_1990 : RT @fratotolo2: Ieri @Cartabellotta ha scritto “Onorevole Meloni lei è libera di non vaccinate sua figlia. Non di fare disinformazione pubb… - marcoranieri72 : RT @LaStampa: Tensioni a destra, dopo Meloni neanche Salvini vaccina la figlia di 9 anni - IlPrimatoN : Il leader della Lega ha una bimba di 9 anni, la figlia della #Meloni invece ne ha 5 - CatiaMamone : RT @__Pam__de: Non dico 'salute' dopo uno starnuto perchè non è una religione #Meloni #ammuzzo #9febbraio #BuongiornoATutti -