Dopo la fine della relazione, Michelle Hunziker decide di cambiare look: mai vista così? (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La chioma lunga e bionda ha accompagnato Michelle Hunziker per anni fino a pochi mesi fa: il nuovo look è incantevole, guardate un po’! A guardare le foto social di Michelle Hunziker si resta sempre un po’ stupiti: la bellissima conduttrice tra i volti di punta di Mediaset sembra sempre la ragazza poco più che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La chioma lunga e bionda ha accompagnatoper anni fino a pochi mesi fa: il nuovoè incantevole, guardate un po’! A guardare le foto social disi resta sempre un po’ stupiti: la bellissima conduttrice tra i volti di punta di Mediaset sembra sempre la ragazza poco più che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

davidecalabria2 : Un derby vinto col cuore da un grande gruppo. Punto dopo punto, lotteremo fino alla fine. Forza @acmilan, avanti ??… - DadoneFabiana : Ho il #covid, alla fine è toccata anche a me, e dopo una lunga giornata in #smartworking fatta di riunioni serrate… - emergency_ong : Oggi saremo a #Roma con @amnestyitalia @MSF_ITALIA @RescueMed @openarms_it e @SeaWatchItaly perché 5 anni dopo la f… - zazoomblog : Eluana Englaro 13 anni dopo per il fine vita è ancora battaglia: il referendum sull’eutanasia legale lo dimostra -… - KSundaily : RT @___santina__: Buongiorno fandom?? e buon #SenÇalKapimi day Forse siamo l’unico fandom a ricevere contenuti 5 mesi dopo la fine??… -