Donnarumma | “La mia presentazione al PSG? Un momento pazzesco”

Advertising

capuanogio : #Donnarumma 19 agosto: 'Il #Milan era casa mia, lì ho vissuto momenti bellissimi. Ancora oggi mi emoziona ma la vit… - Dan909dan : RT @FMCROfficial: 09/02/2022 #Donnarumma:'Tutti dicono che è colpa mia ma l'ultima telefonata del Milan è stata per comunicarmi che avevano… - Mikkimo4 : RT @capuanogio: #Donnarumma 19 agosto: 'Il #Milan era casa mia, lì ho vissuto momenti bellissimi. Ancora oggi mi emoziona ma la vita è fatt… - umbo70 : RT @FMCROfficial: 09/02/2022 #Donnarumma:'Tutti dicono che è colpa mia ma l'ultima telefonata del Milan è stata per comunicarmi che avevano… - SiiocaMilan : RT @capuanogio: #Donnarumma 19 agosto: 'Il #Milan era casa mia, lì ho vissuto momenti bellissimi. Ancora oggi mi emoziona ma la vita è fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma mia

, il retroscena: 'Al Milan è finito tutto con una telefonata' Gianluigi© LaPresseImpossibile non tornare poi sull'addio al Milan.non ci sta a prendersi tutte le ......la vittoria della sua squadra con un cucchiaio dolce dolce che ha beffato l'inerme Gigio... "Non è stata unadecisione. I primi cinque tiratori li abbiamo decisi tra di noi prima della ...Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di molti argomenti, tornando per prima cosa sull'addio al Milan: "Il ...A parlare, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', è il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma, ex rossonero. "Credo che il Psg sia sempre stato nel mio destino - aggiunge il ...