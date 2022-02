(Di mercoledì 9 febbraio 2022) In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il numero 1 della Nazionale Italiana Gianluigi Donnarumma ha parlato dele delvinto in rimonta per 1-2: "Daseguo i...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Donnarruma: 'Sono tifoso del #Milan: nel derby ho esultato per la vittoria' -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarruma Sono

Footballnews24.it

... il suo assistito Gianluigi, dopo la vittoria dell'Europeo. Per chi non lo sapesse, Mino Raiola è uno dei più famosi procuratori del calcio. C'è chi dice chei veri padroni di questo ...S ul dischetto, ma Vigorito si supera e respinge . Ma per il direttore di gara troppi giocatorientrati in area e il rigore va ripetuto. Ancora Donnarumma si presenta sul dischetto e ..."Donnarumma, guarda chi c'è?" titola il Corriere dell'Umbria oggi in edicola. "Il meglio deve ancora venire. Sembra questo il concetto velato tra le parole di Alfredo Donnarumma, uno dei colpi da nova ...Gianluigi Donnarumma, parlando a La Gazzetta dello Sport, non si sbilancia sul futuro del compagno di squadra Mbappé, in scadenza a giugno: "Scherziamo ...