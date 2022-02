Advertising

AlessandroAima1 : RT @Gazzetta_it: Donaggio, baby azzurro che vola in cielo: quinto nel Big Air al debutto #Beijing2022 #olympics - Gazzetta_it : Donaggio, baby azzurro che vola in cielo: quinto nel Big Air al debutto #Beijing2022 #olympics - infoitsport : Pechino 2022: il baby azzurro Donaggio tra Giochi e maturità, amo le pressioni -

Ultime Notizie dalla rete : Donaggio baby

La Gazzetta dello Sport

Dietro di lui l'americano Colby Stevenson e lo svedese Henrik Harlaut, con Magnusson quarto davanti aSi va dalla la spensierata "La ragazza del maglione" di Pinoallo ieratico "Coro a bocca ... Il film finisce con "Can I Hold You Tonight" cantata da Tracy Chapman & Luciano Pavarotti". Il ...Il più giovane azzurro ai Giochi, veneziano del Lido cresciuto a Belluno, a 18 anni un esordio da favola per Leo, che ha sognato anche il podio ...Leonardo Donaggio è il più giovane del gruppo azzurro partito per ... In base al risultato che otterrò saprò quanto avrò da lavorare – ha sottolineato il baby azzurro – In ogni caso ci sarà da ...