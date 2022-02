Dolcenera firma la sigla della fiction Rai Lea un nuovo giorno

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) E’ disponibile, sulle piattaforme digitali,nuova luce, ilbrano discelto comefortunataRai Lea unE’ disponibile, sulle piattaforme digitali,nuova luce, ilbrano discelto comefortunataRai Lea unper la regia Isabella Leoni e con protagonisti Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür. La prima puntataserie, andata in onda ieri sera su Rai1, ha vinto la serata col 22,4% di share per 4,9milioni di spettatori....

La canzone è il riadattamento in italiano del brano di Nina Simone Feeling Good con un testo scritto dache racconta: " Stavo studiando la vita e le canzoni di Nina Simone per un progetto ...... The Scorpions, Pussicat Dolls) eil suo primo contratto discografico. Pubblica dunque ... e Steve Luchi, che ha collaborato come autore e produttore con J - Ax, Irene Grandi, Noemi,e ...È Dolcenera a firmare la sigla della fortunata fiction Rai Lea - Un nuovo giorno, intitolata Nuovo giorno nuova luce e disponibile sulle piattaforme digitali. La fiction è diretta da Isabella Leoni e ...