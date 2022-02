Dodi Battaglia, annullato il concerto a Brescia del tour “Perle – Mondi senza età” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Brescia – “Dopo aver considerato con attenzione l’attuale andamento dei contagi, l’organizzatore del tour “Perle – Mondi senza età” ha deciso di annullare la data in programma a Brescia il prossimo 11 febbraio. È possibile chiedere il rimborso dei biglietti rivolgendosi alla prevendita presso la quale è stato eseguito l’acquisto. Chi non volesse rinunciare allo spettacolo, può assistere ai concerti in programma a Verona e Milano il 25 ed il 26 marzo, per i quali c’è ancora disponibilità di biglietti”. Lo fa sapere Dodi Battaglia (foto), ex chitarrista dei Pooh. La prevendita è attiva su TicketOne al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/Dodi-Battaglia/. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 9 febbraio 2022)– “Dopo aver considerato con attenzione l’attuale andamento dei contagi, l’organizzatore deletà” ha deciso di annullare la data in programma ail prossimo 11 febbraio. È possibile chiedere il rimborso dei biglietti rivolgendosi alla prevendita presso la quale è stato eseguito l’acquisto. Chi non volesse rinunciare allo spettacolo, può assistere ai concerti in programma a Verona e Milano il 25 ed il 26 marzo, per i quali c’è ancora disponibilità di biglietti”. Lo fa sapere(foto), ex chitarrista dei Pooh. La prevendita è attiva su TicketOne al seguente link: https://www.ticketone.it/artist//. L'articolo L'Opinionista.

