Doc Nelle tue mani 2, anticipazioni del 10 febbraio: si scoprirà il significato di "cane blu"?

La settimana del 72esimo Festival di Sanremo ha comportato un'interruzione forzata ma ora Doc – Nelle tue mani è pronta a intrattenerci con i nuovi episodi della seconda stagione. La serie con Luca Argentero, Pierpaolo Spollon e Matilde Gioli andrà finalmente in onda domani giovedì 10 febbraio con due nuove puntate. In prima serata su Rai1, dunque, potremo continuare le vicende di Andrea Fanti, intento … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

