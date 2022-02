Disavventura per Koulibaly: è successo durante la premiazione! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Kalidou Koulibaly ha sollevato la Coppa d’Africa con il suo Senegal per la prima volta nella storia della Nazione, dando un contributo importante nel raggiungere un simile traguardo. I festeggiamenti sono stati numerosi e si sono protratti ancora per qualche giorno dopo il trionfo, ma durante la cerimonia di premiazione Koulibaly si è, suo malgrado, reso protagonista di una Disavventura. FOTO: Getty – Koulibaly Senegal Coppa d’Africa Al difensore azzurro infatti, stando a quanto riportato dal sito sunubuzzsn.com, è stato rubato il telefono. La gendarmeria lì presente, comunque, ha subito disposto un perimetro di sicurezza per effettuare una perquisizione approfondita di tutte le persone che si trovavano sul posto. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Kalidouha sollevato la Coppa d’Africa con il suo Senegal per la prima volta nella storia della Nazione, dando un contributo importante nel raggiungere un simile traguardo. I festeggiamenti sono stati numerosi e si sono protratti ancora per qualche giorno dopo il trionfo, mala cerimonia di premiazionesi è, suo malgrado, reso protagonista di una. FOTO: Getty –Senegal Coppa d’Africa Al difensore azzurro infatti, stando a quanto riportato dal sito sunubuzzsn.com, è stato rubato il telefono. La gendarmeria lì presente, comunque, ha subito disposto un perimetro di sicurezza per effettuare una perquisizione approfondita di tutte le persone che si trovavano sul posto.

