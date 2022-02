Diretta Milan-Lazio 3-0: Sarri corre ai ripari, dentro Pedro e Luis Alberto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ancora notte di Coppa Italia a San Siro: dopo Inter e Roma, Milan e Lazio sono in campo per cercare il pass per le semifinali, dove la vincente incontrerà proprio i nerazzurri. Rossoneri, dopo... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ancora notte di Coppa Italia a San Siro: dopo Inter e Roma,sono in campo per cercare il pass per le semifinali, dove la vincente incontrerà proprio i nerazzurri. Rossoneri, dopo...

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT Dominio nerazzurro per 75', poi una doppietta di Giroud regala la vittoria ai rossoneri ?? - lillydessi : Milan-Lazio 3-0, gol di Leao e Giroud (2) | La Diretta - Coppa Italia - La Gazzetta dello Sport - vbrozodrillo : @juvssl Mi si è bloccata la diretta, poi anche fosse porto fortuna al Milan quindi non accadrebbe mai se vedessi la partita :') - stefano_gatto97 : RT @Agenzia_Ansa: COPPA ITALIA I In campo Milan-Lazio DIRETTA e FOTO #ANSA - calciomercatoit : ??CMIT TV | ??Segui il secondo tempo e l’analisi post gara di #MilanLazio sul nostro canale Twitch! ??Conduce… -