Diciottenne violentata e filmata | assolti due giovani a Ravenna

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Erano accusati di violenza sessuale di gruppo su una 18enne in quel momento ubriaca : il primo per avere avuto con lei il rapporto in un appartamento die l’altro per avere incitato e filmato...

ParmaPsi : RT @parmapress_24: Diciottenne violentata in casa, a una festa, da due coetanei - - parmapress_24 : Diciottenne violentata in casa, a una festa, da due coetanei - -

Ultime Notizie dalla rete : Diciottenne violentata

Gazzetta del Sud

Il Pm aveva chiesto 9 anni di carcere per i due ragazzi coinvolti Sono stati assolti "perché il fatto non costituisce reato" i due ragazzi arrestati nel 2017 per aver rispettivamente violentato (...A raccontare cosa sia successo alla Cnn è la sorelladella vittima. Ha raccontato all'... una folla inferocita l'ha circondata invocando che venisseritenendola in qualche modo ...Erano accusati di violenza sessuale di gruppo su una 18enne in quel momento ubriaca: il primo per avere avuto con lei il rapporto in un appartamento di Ravenna e l'altro per avere incitato ...I video di quei momenti, in seguito alla denuncia, erano stati sequestrati dalla polizia e i due ragazzi erano stati raggiunti da altrettante ordinanze di custodia in carcere ...