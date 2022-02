Demonic | la recensione | incursione horror di Neill Blomkamp tra demoni ed esorcisti guerrieri

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ladi: il nuovo film del regista di District 9 è uscito direttamente in homevideo grazie alla collana Midnight Classic: un rapporto madre-figlia rinasce in versione digitale tra evocazioni die preti super armati. Vi ricordate del regista sudafricano naturalizzato canadese, quello di District 9 e poi di Elysium e Humandroid? Ebbene adesso grazie a Koch Media e alla sua collana Midnight Classic, è disponibile il suo nuovo film scritto e girato durante la pandemia. Come vedremo nelladi, presentato in vari festival come il Sitges International Fantastic, il London FrightFest e il Summer International, stavolta la sua fantascienza si tinge disoprannaturale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Demonic recensione

Movieplayer.it

... ma soprattutto perché il film si chiama, e Blomkamp non è di certo famoso per tagliarli giù sottili i suoi film. Fatto sta: dentro alla mamma della protagonista si nasconde (neanche troppo ...... ma soprattutto perché il film si chiama, e Blomkamp non è di certo famoso per tagliarli giù sottili i suoi film. Fatto sta: dentro alla mamma della protagonista si nasconde (neanche troppo ...La recensione di Demonic: il nuovo film del regista di District 9 è uscito direttamente in homevideo grazie alla collana Midnight Classic: un rapporto madre-figlia rinasce in versione digitale tra evo ...Ciascuna delle battute può darci un punteggio “di stile”, tra “cool”, “funny” e “demonic”, così come ci viene indicato ... come abbiamo detto all’inizio della nostra recensione, sta anche nella ...