Delle 5 stelle ne resterà una: Di Maio, Bel Ami del grillismo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La trasformazione del Movimento cinque stelle da movimento visionario a partito neo-democristiano è uno dei fenomeni più suggestivi della recente storia politica europea. Nulla rimane oggi della mitologia politica iniziale di Grillo – il disprezzo per le istituzioni rappresentative, l’inclinazione ai vaffa, l’ecologia facilona, le piste ciclabili, il delirio virtuale e soprattutto la democrazia dei click. Di Casaleggio padre non si ricorda più nessuno e il figlio è tornato al suo ruolo naturale, quello di piccolo e malinconico imprenditore di provincia. Non parlo di un movimento volatile – che so, i forconi, i gilet gialli –, ma di un partito capace nel 2018 di far eleggere 230 rappresentanti in Parlamento e di esprimere un presidente del Consiglio che ha governato due coalizioni diverse, anzi di colore tendenzialmente opposto. Una straordinaria storia di successo che ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La trasformazione del Movimento cinqueda movimento visionario a partito neo-democristiano è uno dei fenomeni più suggestivi della recente storia politica europea. Nulla rimane oggi della mitologia politica iniziale di Grillo – il disprezzo per le istituzioni rappresentative, l’inclinazione ai vaffa, l’ecologia facilona, le piste ciclabili, il delirio virtuale e soprattutto la democrazia dei click. Di Casaleggio padre non si ricorda più nessuno e il figlio è tornato al suo ruolo naturale, quello di piccolo e malinconico imprenditore di provincia. Non parlo di un movimento volatile – che so, i forconi, i gilet gialli –, ma di un partito capace nel 2018 di far eleggere 230 rappresentanti in Parlamento e di esprimere un presidente del Consiglio che ha governato due coalizioni diverse, anzi di colore tendenzialmente opposto. Una straordinaria storia di successo che ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @CarloCalenda: 'Ho visto Di Maio fare delle cose al Mise che io non posso perdonargli. Ha cacciato le… - FBiasin : “Da domani il prezzo delle scope in Italia andrà alle stelle”. #Curling - beppe_grillo : Ecco le Cinque stelle polari che ricordano le cinque parole chiave delle proposte di Italo Calvino per il nuovo mil… - An_Coa : RT @La7tv: #lariachetira @CarloCalenda: 'Ho visto Di Maio fare delle cose al Mise che io non posso perdonargli. Ha cacciato le persone prep… - VadoDritto : Alan Sorrenti - Figli delle Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Delle stelle La sentenza di Napoli su Conte e il rischio del diritto penale totale ...persino compiacermi della decapitazione per via giudiziaria del vertice del Movimento 5 Stelle, ... E di cominciare a reagire, anche se è un avversario ad aver subito l'abuso della sospensiva delle ...

I Cinquestelle stanno scomparendo ma il Pd se ne duole (anziché festeggiare) ... il quartier generale del Pd, sono preoccupati per la possibile implosione del Movimento 5 stelle , ..."il punto di riferimento fortissimo dei progressisti" evocata da Nicola Zingaretti in una delle sue ...

Lavori su edificio privato: modifiche viabilità via delle Stelle Rieti Life Il M5s ha esposto la democrazia ai peggiori istinti dell'antipolitica E un bacio a te. Al direttore - C’è poco da esultare di fronte a un tribunale che decapita un partito politico. Anche se quel partito è distante anni luce dalle mie posizioni. Anche se quel partito ha ...

"Gli alberghi sono semivuoti Con le utenze alle stelle la crisi è vicina" "La situazione è molto grave, gas e luce sono alle stelle". Luca Bibolini, direttore generale di Aemilia e Sav Hotel, alberghi 4 stelle, conferma le difficoltà di un settore già in crisi a causa della ...

...persino compiacermi della decapitazione per via giudiziaria del vertice del Movimento 5, ... E di cominciare a reagire, anche se è un avversario ad aver subito l'abuso della sospensiva...... il quartier generale del Pd, sono preoccupati per la possibile implosione del Movimento 5, ..."il punto di riferimento fortissimo dei progressisti" evocata da Nicola Zingaretti in unasue ...E un bacio a te. Al direttore - C’è poco da esultare di fronte a un tribunale che decapita un partito politico. Anche se quel partito è distante anni luce dalle mie posizioni. Anche se quel partito ha ..."La situazione è molto grave, gas e luce sono alle stelle". Luca Bibolini, direttore generale di Aemilia e Sav Hotel, alberghi 4 stelle, conferma le difficoltà di un settore già in crisi a causa della ...