Delia Duran prima finalista del GF Vip 6: tele voto attendibile? I risultati dei sondaggi sono allarmanti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Delia Duran è la prima finalista del Grande Fratello Vip 6, ma il risultato del tele voto stride con quello dei sondaggi social Delia Duran è ufficialmente la prima finalista del Grande Fratello Vip 6 ma, stando ai sondaggi sul web, il risultato del tele voto risulterebbe poco attendibile. A sole 24 ore dalla proclamazione della modella, infatti, il pubblico social esprime un giudizio chiaro e deciso: “Delia non dovrebbe essere la prima finalista del reality show”. Stando ai sondaggi social, gli utenti che affermano di essere d’accordo con il pubblico del piccolo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022)è ladel Grande Fratello Vip 6, ma il risultato delstride con quello deisocialè ufficialmente ladel Grande Fratello Vip 6 ma, stando aisul web, il risultato delrisulterebbe poco. A sole 24 ore dalla proclamazione della modella, infatti, il pubblico social esprime un giudizio chiaro e deciso: “non dovrebbe essere ladel reality show”. Stando aisocial, gli utenti che affermano di essere d’accordo con il pubblico del piccolo ...

