Delia Duran pericolosamente vicina ad Antonio Medugno | “Meglio stare lontana da te…” – VIDEO

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)ad. Cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello Vip? Dopo i ripetuti attacchi dei colleghi di reality, il tiktoker si è consolato tra le braccia della (ex?) moglie di Alex Belli.adha fatto odorare il suo profumo adche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Chi credeva che l'uscita di Alex Belli dalla Casa del Grande Fratello Vip avrebbe messo fine a tutta la storia che ha visto coinvolti lui,e Soleil Sorge si è poi ricreduto qualche giorno dopo, quando è stataa fare il suo ingresso come concorrente. Ora che laè stata proclamata prima finalista di questa edizione, ...Poi Giulia ha voluto dare un giudizio sul triangolo che ha coinvolto Soleil, Alex Belli e: "Reputo Sole una ragazza molto sveglia e un come Alex al di fuori non lo avrebbe mai guardato. ...Nella scorsa puntata del Gf Vip, Delia Duran è stata decretata come la prima finalista di questa edizione del reality show. Del resto, di Delia si parla da quando è iniziato il programma, ben prima ...Delia Duran e Antonio Medugno: cosa è successo? Negli ultimi giorni, molti utenti hanno notato un avvicinamento sospetto di Delia Duran nei confronti di Antonio Medugno. L’interesse della donna è ...