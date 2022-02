Dedicata a Gino Strada la giornata nazionale del personale sanitario

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Saràalla memoria di, il fondatore di Emergency scomparso lo scorso 13 agosto, la celebrazione targata Fnomceo della seconda “del”, che si terrà il prossimo 20 febbraio, dalle 11, presso la sede di Via Ferdinando di Savoia 1 a Roma.La Federazionedegli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri anche quest’anno – come già nel 2021 quando, alla presenza di alcune tra le più alte cariche dello Stato fu scoperta una targa in memoria dei medici caduti durante la pandemia – onorerà non solo il ricordo di quanti sono scomparsi nell’esercizio della Professione ma anche l’operato di tutti i medici e odontontoiatri a tutela della salute.“L’iniziativa di istituire con la ...