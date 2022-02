Deceduto a Buenos Aires l’avvocato Matias Mandl | grande amico dell’Abruzzo

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)L’AQUILA – E’ scomparso l’8 febbraio a. Era nato il 14 febbraio 1946 nella capitale, nato da padre austriaco e madre argentina. Il padre Alfred, ebreo, era un calciatore della nazionale austriaca. Durante una partita all’estero della nazionale di calcio riuscì a fuggire per sottrarsi a quanto sarebbe potuto accadergli, in quanto ebreo, nell’Austria ormai annessa alla Germania nazista. Gli fu proposto asilo in Inghilterra o in sud America. Scelse l’Argentina, dove, dopo un viaggio assai travagliato, giunse molto malato. Fu accolto da una famiglia di origine spagnola che riuscì a curarlo amorevolmente ed a salvargli la vita. In quella stessa famiglia trovò la compagna della sua vita, dalla quale ebbe due figli: una bimba e ...