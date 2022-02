De Paola | “De Laurentis come Lotito | vi spiego il perché”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Paolo De, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport” a Radio Punto Nuovo per commentare la stagione degli azzurri in Campionato e la politica del Presidente Aurelio De. Queste le sue parole: “Sarri, De Laurentiis esono tre personaggi delle cui dichiarazioni farei a meno. Mi disturbanonelle loro parole c’è sempre egoismo, il sassolino nella scarpa o saccenza. Non mi piace il loro modo di porsi. Cosa ha voluto intendere De Laurentiis con le dichiarazioni dopo la partita contro il Venezia? Che Insigne si vuole godere i soldi? Da presidente avrebbe dovuto prima di tutto avere la forza di trattenerlo. Non c’è riuscito e non l’ha voluto fare. Io non lo avrei mai fatto andar via. Napoli-Inter sarà bellissima, ho sempre detto di avere fiducia in Spalletti.“ ...