DC come Di Capua, la politica che si fa storia. Il ricordo di Follini (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Pensava, scriveva, pubblicava. Il suo era il ciclo compiuto, ininterrotto, del ragionamento politico. Un continuo rincorrere idee, proposte, suggestioni, documenti. E poi, ancora, un continuo disporre tutto quel materiale sulla tavolozza colorata delle sue riviste, dei suoi libri, dei suoi archivi. Dove prendeva forma, poco a poco, un’idea del paese e della sua storia. Giovanni Di Capua è stato per tutta la vita uno straordinario interprete della politica che si fa pensiero e dai suoi pensieri trae tutte quelle ragioni che spesso i suoi professionisti non riescono a cogliere. Faticava senza stancarsi, pensava senza salire in cattedra, documentava le nostre debolezze senza sentirsi forte d’altro che della sua meticolosa e appassionata intelligenza. Lo conobbi che ero quasi bambino, era un amico di mio papà. Quando qualche anno dopo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Pensava, scriveva, pubblicava. Il suo era il ciclo compiuto, ininterrotto, del ragionamento politico. Un continuo rincorrere idee, proposte, suggestioni, documenti. E poi, ancora, un continuo disporre tutto quel materiale sulla tavolozza colorata delle sue riviste, dei suoi libri, dei suoi archivi. Dove prendeva forma, poco a poco, un’idea del paese e della sua. Giovanni Diè stato per tutta la vita uno straordinario interprete dellache si fa pensiero e dai suoi pensieri trae tutte quelle ragioni che spesso i suoi professionisti non riescono a cogliere. Faticava senza stancarsi, pensava senza salire in cattedra, documentava le nostre debolezze senza sentirsi forte d’altro che della sua meticolosa e appassionata intelligenza. Lo conobbi che ero quasi bambino, era un amico di mio papà. Quando qualche anno dopo ...

Advertising

formichenews : DC come Di Capua, la politica che si fa storia Il ricordo di Marco Follini (@MarcoFollini) - CurrentiCalamo_ : Oppure su quanto tempo impiegherà a cambiare rotta, come già fece a suo tempo De Micheli, poi Sileri, poi Bassetti,… - Sakurauchi_Hime : RT @philo_renzo: @zanzinian Un po' di pace per ricaricarci e ristorarci e poi subito tornare combattivi, non per fermarci a Capua come Anni… - philo_renzo : @zanzinian Un po' di pace per ricaricarci e ristorarci e poi subito tornare combattivi, non per fermarci a Capua co… - Capuaonline : Capua. Ex ausiliari del traffico in protesta. Giovedì presidio dei parcheggiatori in Piazza dei Giudici per rivendi… -