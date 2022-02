DAY 5 – Niente medaglia per Michela Moioli: dopo venti giorni olimpici l’Italia resta a secco (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cade il record dell’Italia. dopo venti giorni ‘olimpici’ di fila in cui gli azzurri sono sempre andati a medaglia (16 giorni a Tokyo 2020, quattro in questi giochi di Pechino 2022) la serie è stata interrotta. La grande carta odierna dell’Italia, la portabandiera Michela Moioli, si è arresa nella semifinale dello snowboardcross non riuscendo a difendere il titolo olimpico conquistato quattro anni fa. IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL MEDAGLIERE MIKY, CHE PECCATO – C’era grandissima attesa per la gara di snowboardcross femminile con Michela Moioli ai nastri di partenza. L’azzurra ha dominato in lungo e in largo le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cade il record del’ di fila in cui gli azzurri sono sempre andati a(16a Tokyo 2020, quattro in questi giochi di Pechino 2022) la serie è stata interrotta. La grande carta odierna del, la portabandiera, si è arresa nella semifinale dello snowboardcross non riuscendo a difendere il titolo olimpico conquistato quattro anni fa. IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL MEDAGLIERE MIKY, CHE PECCATO – C’era grandissima attesa per la gara di snowboardcross femminile conai nastri di partenza. L’azzurra ha dominato in lungo e in largo le ...

