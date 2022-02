Dalle mascherine alle riaperture, fino all’uso del Green pass: si allentano le misure anti-Covid (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – mascherine all’aperto ma anche al chiuso, riaperture, stato emergenza, Green pass. Alcune misure per contenere la pandemia Covid in Italia sono già state allentate, come è avvenuto nella scuola, o sono in procinto di essere alleggerite, come l’uso delle mascherine. Altre altre restrizioni invece devono ancora entrare stanno in vigore, come l’obbligo di Green pass rafforzato o Super Green pass per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età. mascherine all’aperto e al chiuso e stato emergenza Stop all’obbligo delle mascherine all’aperto da venerdì 11 febbraio ma bisogna comunque portarle sempre con sé. Le ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma –all’aperto ma anche al chiuso,, stato emergenza,. Alcuneper contenere la pandemiain Italia sono già statentate, come è avvenuto nella scuola, o sono in procinto di essereggerite, come l’uso delle. Altre altre restrizioni invece devono ancora entrare stanno in vigore, come l’obbligo dirafforzato o Superper i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età.all’aperto e al chiuso e stato emergenza Stop all’obbligo delleall’aperto da venerdì 11 febbraio ma bisogna comunque portarle sempre con sé. Le ...

Advertising

ilfaroonline : Dalle mascherine alle riaperture, fino all’uso del Green pass: si allentano le misure anti-Covid - Ann15719036 : @VittorioSgarbi L'eliminazione delle mascherine all'estrno avviene aparte in Italia anche in altri paesi a liv glob… - il_piccolo : Via le restrizioni passo per passo: dalle mascherine alle quarantene ecco il piano per uscire dall’emergenza Covid… - Monica59374295 : @matteosalvinimi 5) La tutela dell'ambiente comincia dalle piccole cose. Rifiuti, di tutto un po', gettati per le s… - sabrinazanella9 : Da venerdì prossimo avremo un nuovo decreto che ci porterà a cambiare alcune regole. La mascherina FP2 sarà abolit… -