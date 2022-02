Dalla Pisana i fondi per ristrutturare i dipinti murali del Castello di Torre in Pietra (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Fiumicino – “Il Castello di Torre in Pietra, l’ex monastero delle Clarisse di Sezze, in provincia di Latina, il Palazzo Chigi Albani di Soriano nel Cimino, nel viterbese. Sono queste alcune delle dimore storiche che verranno finanziate Dalla Regione nell’ambito dell’Avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale del Lazio. “Con oltre 850 mila euro, andremo a sostenere dimore e giardini storici, accreditati nella Rete regionale, per interventi di restauro, manutenzione ordinaria e messa in sicurezza in grado di migliorare l’accessibilità e la fruibilità di questi siti straordinari”, l’annuncio del governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Con questo avviso, i proprietari o gestori dei beni già accreditati nella Rete potranno ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Fiumicino – “Ildiin, l’ex monastero delle Clarisse di Sezze, in provincia di Latina, il Palazzo Chigi Albani di Soriano nel Cimino, nel viterbese. Sono queste alcune delle dimore storiche che verranno finanziateRegione nell’ambito dell’Avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale del Lazio. “Con oltre 850 mila euro, andremo a sostenere dimore e giardini storici, accreditati nella Rete regionale, per interventi di restauro, manutenzione ordinaria e messa in sicurezza in grado di migliorare l’accessibilità e la fruibilità di questi siti straordinari”, l’annuncio del governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Con questo avviso, i proprietari o gestori dei beni già accreditati nella Rete potranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Pisana Villa Medici: dal 3 marzo la mostra Gribouillage/Scarabocchio. Da Leonardo da Vinci a Cy Twombly ... la prima a Villa Medici, dal 3 marzo al 22 maggio 2022, sarà seguita dalla seconda ai Beaux - Arts ... Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli; Biblioteca Reale, Torino; Opera Primaziale Pisana, Pisa;...

Covid Toscana, come circola il virus nella regione: i dati comune per comune Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato, fornito quotidianamente dalla ... Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), è Cerreto Guidi il comune con il tasso giornaliero ...

Dalla Pisana i fondi per ristrutturare i dipinti murali del Castello di Torre in Pietra Il Faro online Sesso con ragazzini, commerciante del litorale pisano imputato Fu arrestato dopo essere stato trovato in casa nudo con una 17enne e un 15enne PISA. A quattro anni dall’arresto in flagranza di reato, la Procura chiede il rinvio a giudizio di un commerciante ...

La Gea sconfitta di misura dalla Bientinese Primo ko stagionale (51-49), uscita battuta di misura dal confronto di Peccioli contro la Polisportiva ... primo e ultimo sono andati ai pisani, secondo e quarto ai grossetani. Purtroppo la Gea non è ...

