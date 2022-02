Dalai Lama | le frasi che hanno cambiato il modo di pensare

Leggi su zon

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)è il titolo attribuito alla guida spirituale della tradizione buddista tibetana. In lingua tibetana,significa “Maestro spirituale”;, invece, è una parola di derivazione mongola che indica l’oceano o una vasta distesa d’acqua. Dunque,si può tradurre come “Maestro oceanico (di saggezza)”. L’attuale, Tenzin Gyatso, è una figura molto influente e nota a livello internazionale, che ha ricevuto anche il premio Nobel per la pace: oggi è considerato l’esponente di una grande tradizione spirituale e di una cultura che cerca di sfuggire all’estinzione. Lepiù belle 1) Ogni giorno, dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere.2) Vivi una buona, onorevole ...