Da Missoni a Zanotti | le sneaker sostenibili da regalare a San Valentino

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Arriva Sane quale regalo migliore di un paio di comodes, per di più eco? Le proposte sul mercato di certo non mancano, anche perché i brand stanno cercando di sensibilizzare sempre più sia il settore, che gli acquirenti. Tra le proposte più green, perfette daa San, abbiamo selezionato il modello Ecoblabber di Giuseppee la capsule collection realizzata da ACBC in collaborazione con: la proposta di GiuseppeGiuseppepropone il remake di un’icona con materiali piùe, in vista della collezione Primavera/Estate 2022, lancia una nuova versione eco-friendly del modello Blabber, ...