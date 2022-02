Da Ferrari ad Aston Martin | Marco Mattiacci è il nuovo responsabile commerciale della casa inglese

Advertising

Formula1WM : Un ex Ferrari va all’#AstonMartin, sarà il nuovo responsabile commerciale - seblegendvettel : Spero che Ferrari e Aston Martin abbiano detto 'avremo del merch di merda, ma delle macchine incredibili' - LOGANQR_PDLR : RT @ConnyRACING: Marco Mattiacci: el ex jefe del equipo Ferrari se cambia a Aston Martin - ConnyRACING : Marco Mattiacci: el ex jefe del equipo Ferrari se cambia a Aston Martin - cars_slot : Tecnitoys SCX C2 GT (1/32 Scale Racing System) Ferrari vs Aston Martin -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Aston

Formula1 Web Magazine

...Global Chief Brand e Commercial Officer diMartin . Lo ha annunciato la stessa azienda inglese. Mattiacci ha trascorso oltre un decennio in posizioni dirigenziali di alto livello in, ...Martin ha nominato Marco Mattiacci , ex team principal dellain Formula 1, come responsabile commerciale a capo delle attività del brand. Il suo arrivo segue un periodo poco felice per ...Dopo un lungo trascorso con il Cavallino (di cui è stato Presidente e CEO di Ferrari North America ... strategia commerciale e di prodotto di Aston Martin. Supervisionerà anche l'integrazione ...Prima di approdare in Aston Martin, Marco Mattiacci ha lavorato per cinque anni come consulente senior per la società McKinsey & Company e per altre aziende, fornendo supporto su argomenti relativi ...