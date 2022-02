Curling | Stefania Constantini | obiettivo “atleta olimpica” Il sogno scritto da bambina su un biglietto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non esistono aggettivi per descrivere la straordinaria impresa compiuta daed Amos Mosaner al National Aquatics Centre di Pechino. Il duo azzurro ha conquistato uno storico oro nel doppio misto di, disciplina che mai aveva gratificato l’Italia a livello internazionale. In terra cinese si è palesato un vero e proprio miracolo sportivo, arricchitosi in queste ore di aneddoti e retroscena che conferiscono alla vittoria un sapore ancor più leggendario. Se Mosaner rappresenta una certezza tra i giocatori di primo piano, il talento diè esploso solo recentemente data anche l’età della giovane veneta, capace di stupire tutti per grinta e tenacia. Doti che in questi anni di crescita professionale l’hanno spinta ad inseguire i suoi obiettivi, ben chiari sin dal ...