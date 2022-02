Curling, perché l’Olimpiade di Stefania Constantini è finita, mentre Mosaner giocherà ancora. Le qualificazioni… (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stefania Constantini ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra si è imposta nel torneo di Curling doppio misto insieme ad Amos Mosaner, salendo sul gradino più alto del podio al termine di un’autentica cavalcata condita da undici vittorie in altrettanti partite disputate. La veneta è una delle più belle sorprese di questa spedizione tricolore ai Giochi e ha semplicemente emozionato con i suoi ultimi tiri spettacolari, entrando nel cuore di un Paese intero e cospargendosi di gloria imperitura insieme al compagno di ghiaccio. Amos Mosaner prosegue la sua avventura nella capitale cinese, perché da domani sarà impegnato nel torneo maschile insieme a Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin. Il quartetto, capace di conquistare la medaglia di bronzo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra si è imposta nel torneo didoppio misto insieme ad Amos, salendo sul gradino più alto del podio al termine di un’autentica cavalcata condita da undici vittorie in altrettanti partite disputate. La veneta è una delle più belle sorprese di questa spedizione tricolore ai Giochi e ha semplicemente emozionato con i suoi ultimi tiri spettacolari, entrando nel cuore di un Paese intero e cospargendosi di gloria imperitura insieme al compagno di ghiaccio. Amosprosegue la sua avventura nella capitale cinese,da domani sarà impegnato nel torneo maschile insieme a Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin. Il quartetto, capace di conquistare la medaglia di bronzo ...

