Curling | Pechino 2022 | inizia il torneo maschile USA | Canada e Svezia vincenti Svizzera ko con la Norvegia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alle Olimpiadi Invernali diè incominciato ildi. Al National Aquatics Centre della capitale cinese si sono disputate quattro partite. Domani (giovedì 11 febbraio, ore 07.05) ci sarà l’attesissimo esordio dell’Italia, impegnata contro la Gran Bretagna. Gli USA arrancano, ma riescono a battere la Russia all’extra-end per 6-5 al termine di una partita estremamente combattuta e intensa. John Shuster e compagni hanno perso la mano nel quarto end e sono andati sotto per 3-1, ma con una bella giocata nella sesta frazione hanno impattato e poi sono riusciti ad avere la meglio sulla lunga distanza contro gli uomini di Sergey Glukhov. La, tra le grandi favorite della vigilia, ha battuto la Cina per 6-4. I Campioni del Mondo hanno sofferto più del ...

Se in Italia stiamo festeggiando un imprevedibile (e bellissimo) oro nel, il comitato ... Per questo l'elenco dei 91 comitati olimpici presenti a2022 (qui trovate il calendario con ...Undici partite, undici vittorie e il titolo olimpico nel doppio misto, primo podio assoluto nella storia dei Giochi per ilitaliano. La coppia azzurra fa tappa a Casa Italia aper ...Alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 è incominciato il torneo di curling maschile. Al National Aquatics Centre della capitale cinese si sono disputate quattro partite. Domani (giovedì 11 febbraio, ...Se in Italia stiamo festeggiando un imprevedibile (e bellissimo) oro nel curling, il comitato olimpico sammarinese ... Per questo l’elenco dei 91 comitati olimpici presenti a Pechino 2022 (qui trovate ...