Curling | Olimpiadi Pechino 2022 | Italia-Gran Bretagna Programma 10 gennaio | canale tv | orario | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giovedì 10 febbraio (ore 07.05) si giocherà, match valido per il torneo dimaschile alleInvernali di. Inizia l’avventura del quartetto azzurro in questa rassegna a cinque cerchi: dopo il magico oro nel doppio misto, i nostri portacolori cercheranno di regalarsi nuove magie sul ghiaccio della capitale cinese. Tornerà Amos Mosaner dopo l’apoteosi in coppia con Stefania Constantini. Lo skip sarà come sempre Joel Retornaz, la formazione sarà completata da Sebastiano Arman e Simone Gonin. La nostra Nazionale ha conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei e affronta i Campioni d’Europa, guidati da Bruce Mouat (sono scozzesi)., ora giocherà anche l’maschile con Amos ...