Curling | Mosaner e Constantini | “Olimpiadi casalinghe imperdibili | puntiamo Milano-Cortina 2026”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono la coppia che hanno appassionato tutta Italia con il loro incredibile percorso netto: Stefaniae Amoshanno vinto la medaglia d’oro, la seconda per l’Italia a Pechino 2022, vincendo 11 partite su 11 neldoppio misto. Con ancora l’adrenalina in corpo dopo la vittoria, i due sono già proiettati alle prossime. “Lein casa capitano una sola volta nella vita. È difficile pensare ora a quattro anni in avanti, ma sicuramente non vedo l’ora di rappresentare l’Italia in Italia“, dice Stefania. “Io di sicuro lavorerò per essere a”, aggiunge Amos. SportFace.