Curling mania in Italia! Dati di ascolto da record per il trionfo alle Olimpiadi: 2,6 milioni di telespettatori (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dati di ascolto vertiginosi per l’Italia del Curling che ha vinto il torneo di doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno sconfitto la Norvegia nella finale andata in scena martedì 8 febbraio (a partire dalle ore 13.05) sul ghiaccio della capitale cinese. La partita è stata trasmessa in diretta tv dalle ore 13.30 su Rai 2 e gli italiani si sono letteralmente incollati davanti al televisore. Curling, Constantini e Mosaner celebrati al Museo Olimpico di Losanna! Apoteosi azzurra Stiamo infatti parlando di oltre 2,3 milioni di telespettatori (per la precisione 2.346.000), pari al 16,1% di share. Numeri da capogiro durante l’ora di pranzo, su una rete generalista ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)divertiginosi per l’Italia delche ha vinto il torneo di doppio mistoInvernali di Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno sconfitto la Norvegia nella finale andata in scena martedì 8 febbraio (a partire dore 13.05) sul ghiaccio della capitale cinese. La partita è stata trasmessa in diretta tv dore 13.30 su Rai 2 e gli italiani si sono letteralmente incollati davanti al televisore., Constantini e Mosaner celebrati al Museo Olimpico di Losanna! Apoteosi azzurra Stiamo infatti parlando di oltre 2,3di(per la precisione 2.346.000), pari al 16,1% di share. Numeri da capogiro durante l’ora di pranzo, su una rete generalista ...

