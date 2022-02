Curling, l’Italia sogna alle Olimpiadi: tocca alla squadra maschile, subito battaglia titanica con la Gran Bretagna! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli appassionati hanno ancora negli occhi lo spettacolare trionfo di Amos Mosaner e Stefania Constantini, capaci di conquistare la medaglia d’oro nel Curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. I due azzurri sono riusciti a compiere un’impresa surreale e hanno fatto esplodere l’amore per questo sport alle nostre latitudini. Gli italiani hanno fame di Curling e ai Giochi si sta per ripartire per una nuova abbuffata. La squadra maschile, infatti, è pronta per il suo esordio sul ghiaccio della capitale cinese: giovedì 10 febbraio (ore 07.05) affronterà la Gran Bretagna nel match che apre il cammino nel round robin. Ricordiamo che partecipano dieci Nazionali: si affronteranno tra loro (nove partite a testa complessive), le prime quattro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli appassionati hanno ancora negli occhi lo spettacolare trionfo di Amos Mosaner e Stefania Constantini, capaci di conquistare la medaglia d’oro neldoppio mistoInvernali di Pechino 2022. I due azzurri sono riusciti a compiere un’impresa surreale e hanno fatto esplodere l’amore per questo sportnostre latitudini. Gli italiani hanno fame die ai Giochi si sta per ripartire per una nuova abbuffata. La, infatti, è pronta per il suo esordio sul ghiaccio della capitale cinese: giovedì 10 febbraio (ore 07.05) affronterà laBretagna nel match che apre il cammino nel round robin. Ricordiamo che partecipano dieci Nazionali: si affronteranno tra loro (nove partite a testa complessive), le prime quattro ...

