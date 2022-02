Curling | il doppio misto italiano entra nel Museo Olimpico del Cio

Advertising

Coninews : ?? LEGGENDARIIIIIIII ?? La prima medaglia a cinque cerchi del #curling italiano è d'OROOOOO! ?? A #Beijing2022 Stef… - Eurosport_IT : ?? L'Italia vince la medaglia d'oro nel torneo di curling doppio misto: Amos Mosaner e Stefania Constantini nella st… - Coninews : Semplicemente perfetti! ??? Alla prima partecipazione dell'Italia nel doppio misto, Stefania #Constantini e Amos… - tribuna_treviso : Stefania Constantini e Amos Mosaner entrano nel Museo Olimpico del Cio. Dopo la vittoria della storica medaglia d'o… - winningkate : RT @VisitTrentino: È curling-mania! ?? Questo sport ha origini antichissime, legate a doppio filo alla stagione invernale ? Strategico, rich… -

Ultime Notizie dalla rete : Curling doppio

Undici partite, undici vittorie e il titolo olimpico nelmisto, primo podio assoluto nella storia dei Giochi per ilitaliano. La coppia azzurra fa tappa a Casa Italia a Pechino per ...L'impresa delmisto di, Stefania Constantini e Amos Mosaner, oltre a essere entrati nella storia dello sport italiano entreranno anche nel Museo Olimpico del Cio. Lo IOC Heritage ha chiesto ai due ...Gli appassionati hanno ancora negli occhi lo spettacolare trionfo di Amos Mosaner e Stefania Constantini, capaci di conquistare la medaglia d’oro nel curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di ...Lo IOC Heritage ha chiesto ai due azzurri di donare un oggetto che ricordasse il loro successo al Museo a cinque cerchi di Losanna, per ispirare le giovani generazioni e promuovere lo spirito olimpico ...